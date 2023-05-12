وزير الخارجية الإيراني يهاتف النخالة ويبحث معه العدوان (الإسرائيلي)

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالاً هاتفياً بالأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة الفلسطينية حيث تم البحث بآخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين والاعتداء الوحشي للعدو الصهيوني على قطاع غزة.

وأدان عبد اللهيان بشدة هذا العدوان والاغتيالات المستهدفة لقادة حركة الجهاد الإسلامي واستهداف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال، والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان من قبل هذا النظام الزائف.

وأشاد الدكتور أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة ضد هذه الاعتداءات.

بدوره نقل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية ولإيران حكومة وشعباً، مؤكداً أن المقاومة في الميدان بحالة ممتازة.

وشدد على استمرار الوقوف في وجه العدوان الصهيوني على قطاع غزة حتى تتوقف الاعتداءات وقبول العدو بالشروط الفلسطينية.