"أونروا" في غزة تقرر التحول للتعلم عن بعد جراء تواصل العدوان

قرر برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، التحول للتعلم عن بعد بدءاً من يوم غد السبت.

وقال رئيس برنامج التعليم في "أونروا" فريد أبو عاذرة في تعميم داخلي إن القرار جاء "لكي لا تنشأ فجوة بين الطالب والمدرسة".

وأوضح أبو عاذرة أنه "يبدأ المعلمون التواصل مع طلابهم برسائل تهدف للاطمئنان عليهم وعلى أسرهم، وفي ذات الوقت دعم الطلبة نفسياً واجتماعياً بالتنسيق مع المرشد المدرسي".

وأشار إلى أنه "سيتم التوضيح للطلبة بأن التعليم سيتعامل بمرونة مع الفترة المتبقية من الفصل الحالي، ولا يجب أن يشكل اختبار نهاية الفصل مصدر قلق".

وبين أنه "سيتم التركيز في الفترة الحالية على المواد الأساسية ومواد المرحلة الدنيا المتوفرة على منصة التعليم الخاصة بوكالة الغوث فقط وبشكل تدريجي كوننا في فترة طوارئ تستلزم تحديد الأولويات".

ولفت إلى أن جميع المعلمين سيشاركون في هذه العملية بما فيهم معلمو المياومة الذين يدرسون المواد الأساسية الأربعة والمرحلة الدنيا.