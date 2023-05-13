أعضاء كونغرس يتقدمون بمشروع قرار لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

قدم ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يفرض على الإدارة الأمريكية تطبيق قانون منع الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ويطالب مشروع القرار الذي تم تبنيه من النواب: رشيدة طليب، إلهان عمر، بيتي ماكولوم، جمال بومان، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وكوري بوش، الادارة الأمريكية بالاعتراف بالنكبة، لوصف "تأسيس دولة (إسرائيل)".

ويشمل التشريع التقدم على بند يطالب الإدارة الأمريكية بتطبيق قانون (إيلي ويزل) لمنع (الإبادة الجماعية والفظائع لعام 2018)، وتقديم الدعم والحماية للمجتمع المدني، و(العمل على رصد الفظائع وتوثيقها ومنعها والرد عليها).

ويتطلب قانون (إيلي ويزل) من وزارة الخارجية توفير تدريب متخصص لموظفي الخدمة الخارجية (الذين سيتم تعيينهم في دولة تتعرض لفظائع جماعية أو معرضة لخطر ارتكابها)، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فضلًا عن تقديم تقرير سنوي للكونغرس حول الجهود المبذولة لمنع الفظائع في مثل هذه البلدان.

ويتهم القرار المسؤولين (الإسرائيليين) بـ"التهديد المتزايد بنكبة ثانية"، ويؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ودعا مشروع القرار إلى فرض قيود على استخدام المساعدات العسكرية لـ(إسرائيل)، ووضع حد للدعم الدبلوماسي الأمريكي لتدمير منازل الفلسطينيين، أو إعادة توطينهم قسرًا، وامتناع الولايات المتحدة عن بناء أي منشأة دبلوماسية على الأراضي التي صادرتها (إسرائيل)".