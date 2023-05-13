التعليم بغزة ستتخذ القرار المناسب بشأن عقد الاختبارات النهائية

أصدرت وزارة التربية والتعليم في غزة ، اليوم السبت 13 مايو 2023، بيانا بشأن عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ضوء العدوان (الإسرائيلي) على القطاع.

واستنكرت الوزارة، العدوان (الإسرائيلي) المستمر على أبناء شعبنا ومقدراته، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الطلبة والعاملين، وإلحاق أضرار مادية في عدد من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة المستمر منذ عدة أيام ونحن على أعتاب نهاية العام الدراسي.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ القرار المناسب بشأن عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ضوء المستجدات؛ وبما يضمن استقرار النظام التعليمي ومصلحة الطلبة، كما تدعو جميع المدارس، والمعلمين، والطلبة وأولياء أمورهم إلى اعتماد المنصات الرسمية التابعة للوزارة كمصدر وحيد للمعلومات والتعميمات الصادرة عن الوزارة، وعدم التعاطي مطلقاً مع ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت الوزارة بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع المدارس والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات المستمرين في أداء واجبهم في ظل الظروف الراهنة والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم النفسي والتربوي والتعليمي اللازم.

ودعت الطلبة وأولياء أمورهم للاستفادة من المحتوى التعليمي في بوابة روافد التعليمية وقناتيها: الأرضية، وعبر اليوتيوب، وكذلك إذاعة التربية والتعليم وصفحتها على الفيسبوك، كما تدعوهم إلى الاستفادة من خدمات الدعم النفسي التي يقدمها المرشدون التربويون عبر التواصل على الأرقام التي نشرتها أقسام الإرشاد والتربية الخاصة التابعة للمديريات.