أفادت وسائل اعلام عبرية أنه تم إجلاء أكثر من 12 ألف مستوطن من غلاف غزة منذ بداية العدوان (الإسرائلي) على قطاع غزة وحتى اليوم.

وذكرت أن جيش الاحتلال قرر تمديد خطة إخلاء الغلاف حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتسود حالة من الخوف والقلق المتصاعد والترقب لدى الأوساط (الإسرائيلية) المختلفة لحجم الرد الفلسطيني على المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ومنذ ظهر الأربعاء الماضي، أُطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة تجاه المدن والمستوطنات (الإسرائيلية) بينها "تل أبيب"؛ ردًا على العدوان ضد القطاع، والذي أسفر عن ارتقاء 33 شهيدًا وعشرات الجرحى حتى اللحظة.