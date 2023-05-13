ركن الجبهة الداخلية تصدر تعليمات مهمة في ظل استمرار العدوان

أصدرت قيادة ركن الجبهة الداخلية التابعة لكتائب القسام، تعليمات مهمة في ظل استمرار العدوان؛ للحفاظ على تماسك جبهتنا الداخلية والعبور بها للسلامة والنصر الأكيد.

وقالت الجبهة في خبر صحفي، إنه يجب العمل على تهدئة الجبهة الداخلية وبث الطمأنينة بين الناس وعدم تهويل الأحداث وتخويف المجتمع.

وشددت على ضرورة التركيز على التوافق الوطني في إطار الغرفة المشتركة، والعمل على ان تنعكس حالة الوحدة القتالية في الميدان على مجتمع المقاومة.

وأضافت "تعزيز ثقة الناس بقيادة المقاومة وحكمتها في ادارة المعركة باقتدار ووفق مقتضيات مصلحة شعبها أولا، تعزيز الوعي بخطورة الشائعات ومكافحتها، وعدم تناقل اخبار المقاومة الا من مصادرها الموثوقة".

وأكدت ضرورة الحذر في النقل عن وسائل إعلام العدو التي هي أداة حربية ضد جبهتنا الداخلية، وترك الأمر للمختصين الذين يدققون في رواية المحتل، إلى جانب عدم ارباك الجبهة الداخلية بتداول أخبار الهدنة من عدمها لحين الإفصاح عنها من الغرفة المشتركة.

وشددت على ضرورة مراعاة مشاعر الناس وعدم نشر الأشلاء والمشاهد المؤلمة التي تحبط روح المجتمع المعنوية، الا عبر الاعلام الموجه للخارج، وتثمين تضحيات الناس وتضحيات المقاومة وتعزيز مفهوم أن كل آلامنا بسبب وجود احتلال نناضل لتحرير أرضنا من دنسه.