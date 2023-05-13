بينها بريطانيا وفرنسا.. استمرار الوقفات التضامنية مع غزة

قال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، زاهر بيراوي، إنّ الذكرى الـ 75 للنكبة مناسبة لتأكيد استمرار الشعب الفلسطيني في النضال من أجل حق العودة المقدس، الذي لن يضيع ما دام وراءه أجيال فلسطينية متمسكة بهذا الحق.

وطالب بيراوي الحكومة البريطانية أن تعترف بالمسؤولية التاريخية لها عن هذه المعاناة منذ وعد بلفور حتى اليوم، عبر التوقّف الفوري عن دعم هذه الاحتلال الخارج عن القانون الدولي، ووقف كل أشكال الدعم له في المحافل الدولية، بما في ذلك إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

كما قال إنّ المنتدى مستمر في الضغط على الحكومة البريطانية عبر كل الوسائل المتاحة ومن ضمنها الفعاليات المختلفة في هذه الذكرى، لاتخاذ إجراءات عملية لتحقيق هذه المطالب وأقلّها فرض عقوبات على "إسرائيل" لإجبارها على الالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، والتوقّف عن جرائمها واعتداءاتها على شعبنا في عموم فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وأضاف رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أنّ "عدم اعتراف بريطانيا بمسؤوليتها التاريخية عن معاناة الفلسطينين، واستمرارها في دعم الاحتلال والسكوت على جرائمه بحق الفلسطينيين، سيجعل بريطانيا دوماً في عيون الفلسطينيين شريكة في هذا الجرائم".

وفي مشهد لافت أيضاً، تضامن العديد من الفرنسيين مع غزة بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة.

تحركات تضامن مع غزة في لبنان

هذا وشهدت أماكن عديدة في لبنان تحركات تضامنية مع غزة في حربها مع الاحتلال، وترافقت التحركات مع احتفاليات أحيت ذكرى النكبة، وشارك فيها مئات الفلسطينيين في المخيمات، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات الفاعلة في الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على قطاع غزة، إذ استهدف طيران الاحتلال منازل وشققاً سكنية، شمال ووسط وجنوب القطاع، موقعاً عدد من الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 33 شهيداً (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، و147 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

واستهدفت المقاومة بنحو 1100 صاروخ على الأقل، مستوطنات محيط غزة، ومستوطنات في عمق كيان الاحتلال، فيما يُواصل الاحتلال غاراته على القطاع.

ورداً على العدوان (الإسرائيلي) المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، على قطاع غزة، أطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عملية ردّ تحت تسمية "ثأر الأحرار".