الداخلية: إعادة انتشار قوات الأمن والشرطة عقب انتهاء العدوان (الإسرائيلي)

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الأجهزة الأمنية والشرطية شرعت بتطبيق خطة إعادة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة فور الإعلان عن انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لتقديم الخدمة لأبناء شعبنا وتأمين الأماكن المستهدفة وإزالة أثار العدوان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في ساحة السرايا، عقب إعلان وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في ختام مسير لطواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة مساء اليوم مع بدء سريان انتهاء العدوان.

وأهاب البزم بالمواطنين عدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف، ونحذر من العبث في تلك الأماكن حيث ما زالت طواقم هندسة المتفجرات وسائر الإدارات المختصة بواجبها في إزالة كل مخلفات العدوان.

وقال إن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني شرعت منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان بالعمل وفق خطة الطوارئ المجهزة مسبقاً؛ من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية ومتانتها وحماية ظهر المقاومة.

ولفت البزم إلى أن الداخلية أعلنت منذ بدء العدوان حالة الاستنفار في صفوف كوادرها واستمرت بالعمل وفق خطة الطوارئ إلى حين سريان وقف العدوان.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية شرعت بتطبيق خطة إعادة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة، فور الإعلان عن انتهاء العدوان لتقديم الخدمة لأبناء شعبنا والمحافظة على سلامة المواطنين، وتأمين الأماكن التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي، وإزالة آثار العدوان.

وشدد البزم على أن رجال وزارة الداخلية والأمن الوطني، وفي مقدمتهم فرسان الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية، والشرطة بإداراتها المختلفة والأمن الداخلي والأمن الوطني والشق المدني، سطروا صوراً جديدة من البطولة والتضحية، من خلال القيام بواجبهم تجاه شعبنا في ظل العدوان، ودعم وإسناد المواطنين، وحفظ استقرار الجبهة الداخلية.

ومضى يقول خلال المؤتمر: "شنّ الاحتلال عدوانه فجر يوم الثلاثاء عبر استهداف غاشم ومتزامن لعدد من منازل المواطنين المدنيين الآمنين ما أسفر عن قتل عدد من الأطفال والنساء واستمر على مدى خمسة أيام استهدف فيها بنايات سكنية وأراضيَ زراعية ومرافق ومنشآت مدنية وبنى تحتية".

وأضاف: "ظن الاحتلال أنه سيكسر إرادة هذا الشعب أو ينال من صموده، لكن شعبنا الفلسطيني وقف وقفة واحدة بكل مكوناته وشرائحه في مواجهة هذا العدوان الجديد، الذي أثبت فشله منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان وها هو يؤكد الفشل من جديد مع إعلان وقفه".

وأشار البزم إلى أن قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني ترسل التحية إلى جميع ضباط وضباط صف وعناصر أجهزة الوزارة الذين بعد هذا الواجب الكبير الذي قاموا به في إسناد المواطنين".

ووجه المتحدث باسم الداخلية والأمن الوطني التحية لأبناء شعبنا الذي خط في هذه الأيام صفحة جديدة من صفحات نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتكرر على شعبنا في كل أماكن تواجده على أرض فلسطين.

كما ووجه تحية التحية لأرواح الشهداء الأبرار والقادة الأبطال ولأهليهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة لكل المتضررين.

واختتم حديثه قائلًا: "إن وزارة الداخلية بكل أجهزتها ستبقى إلى جانب المواطنين حتى إزالة كل آثار العدوان وعودة الحياة إلى طبيعتها في جميع محافظات قطاع غزة".