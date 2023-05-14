غرفتنا المشتركة ....تعظيم سلام

لقد انتهت اليوم جوله من جولات القتال وطويت صفحه من صفحات العز والكرامه .

فقد نجحت الغرفه المشتركه ولعدة ايام من استنزاف العدو الغادر في استراتيجيه فاجات العدو والصديق وفي حكمه في اداره الميدان وافساد مخططات العدو بالإستفراد بفصيل من فصائل المقاومه فكان التنسيق بين كل الفصائل واضح في الميدان وفي طريقه الرمايه واوقاتها وقوتها وزخمها ووحدة وصلابة الموقف ووحدة الكلمة،التي اوجعت مضاجع العدو واصابته في مقتل فقوة الميدان أدت إلي خلط الأوراق فما جرى في روحفوت التي تبعد حوالي 35 كيلو متر جنوب تل ابيب عندما انطلق صاروخ العزه والكرامه من غزه واصاب مبنى ودمره وقتل مستوطن واصاب آخرين هز كيانهم المزعوم وأضعف جبهتهم الداخلية الضعيفة لانه صاروخ صنع في غزه بايدي متوضئه حق لنا ان نفتخر بصناعتنا الوطنيه التي ارعبت المحتل واعادت الردع فلكم منا يا مهندسي التصنيع الف سلام بكم نفتخر يا رجال الله.

فاليوم حق لنا ان نقول للعدو لقد اخطات التقدير عندما ظننت ان الفرصه مواتيه الإغتيال ثله من قاده المقاومه وتغلق الجوله بسرعه وحسب رغبتك معتقدا انك قد حققت انجازا وخرجت منتصرا ولكن حكمه الغرفه المشتركه بفصائلها مجتمعه وبراعتها في اداره المعركه وإستنزاف العدو لاكثر من 30 ساعه قبل الضربه الاولى في المعركه حيث اشغلت منظومته الأمنيه وارهقت جبهه الداخليه وجعلته في حاله ترقب وقلق فكانت للمقاومه وغرفتها المشتركه اليد الطولي في معادلة القوة والردع وامطرت اراضينا المحتله بمئات الصواريخ والقذائف وثأرت للقاده الميامين في معركه ثأر الاحرار فلكم منا شكراً يا حماة الديار كنتم علي قدر المسؤولية وتحملتم الصعاب وخضتم معركة الدفاع عن أبناء شعبكم وزادت حاضنتكم الشعبية قوة وصلابة فشعبكم من خلفكم وشرفاء الأمة معكم فلا يضركم من خذلكم .

رحم الله الشهداء وألهم أهلهم الصبر والسلوان وشفا الله الجرحي ، وأعان الله أصحاب البيوت المهدمة الذين دفعوا ضريبة العز والكرامه ولم تنكسر عزائمهم وكانوا الداعم للمقاومة وعوضهم الله خيرا.

بمقاومتنا قوة نردع المحتل غرفتنا المشتركة جيشنا الحامي فصائلنا عزناوفخرنا فأنتم من رسمتم الطريق بلنار وبالطريقة التي يفهمها عدونا الغدار .