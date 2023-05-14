(حماس) تشكر مصر وقطر على جهودهما في رعاية وقف إطلاق النار

توجَّهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، بالشكر لجمهورية مصر العربية، ممثَّلة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي بذلتها للتوصل ورعاية وقف إطلاق النار.

كما وشكرت حماس في بيان مقتضب، لها، كلاً من دولة قطر الشقيقة والأمم المتحدة على ما بذلوه من جهود للمساعدة في التوصل لوقف إطلاق النار.

ورعت مصر جهود وقف إطلاق النار، والتي نفذت أمس الساعة العاشرة، بعد عدوان (إسرائيلي) غاشم استمر لخمسة أيام على قطاع غزة، ردَّت على إثره المقاومة بإطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات (الإسرائيلية).