انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

انطلقت في جميع أنحاء تركيا، اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في تركيا، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

وفي الانتخابات العامة يخوض 24 حزبا سياسيا، و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة تحت مسمى (تحالف الجمهور)، و(تحالف الأمة)، و(تحالف آتا (الأجداد))، و(تحالف العمل والحرية)، و(اتحاد القوى الاشتراكية).