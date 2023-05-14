الاحتلال ينشر إحصائيات هجماته وصواريخ المقاومة خلال التصعيد

نشر جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، يوم الأحد، إحصائيات بشأن العدد الكلي للصواريخ التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة على مدار معركة (ثأر الأحرار) التي استمرت خمسة أيام، وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار الليلة الماضية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه جرى رصد إطلاق 1469 صاروخًا من القطاع، اجتاز 1139 منها السياج الفاصل، واعتراض 437 منهم عبر منظومة القبة الحديدية، فيما سقط 39 صاروخًا في البحر، وفق زعمه.

وأشار إلى اعتراض صاروخين فوق منطقة (غوش دان) وجنوبي القدس عبر منظومة اعتراض الصواريخ الثقيلة (مقلاع داوود)، التي تصل تكلفة كل صاروخ فيها إلى نحو مليون دولار.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال هاجم 422 هدفًا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، واغتال ستة من كبار سرايا القدس الجناح العسكري للحركة.

وعلى صعيد نتائج صواريخ المقاومة، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن مستوطنًا قُتل وأصيب 77 آخرون بجراح نصفهم بإصابات مباشرة.

أما مصادر عبرية غير رسمية فقالت، إن نحو 40 منزلًا ومنشأة تضررت نتيجة سقوط الصواريخ، منها أضرار كبيرة في مبنى بمدينة (رخوفوت) جنوبي (تل أبيب)، ومبانٍ في عسقلان وسديروت.

وأُعلن الساعة العاشرة مساء السبت 13 مايو/ أيار عن دخول اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين المقاومة والكيان (الإسرائيلي) حيز التنفيذ بوساطة مصرية.

وجاء الاتفاق بعد خمسة أيام من العدوان (الإسرائيلي) على غزة، الذي بدأه الاحتلال باغتيال ثلاثة من قيادات المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكالة صفا