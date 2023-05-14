الدعليس مترأسًا (لجنة الطوارئ): شعبنا حمى ظهر المقاومة

ترأس رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية للاطلاع ومناقشة تقريرها حول العدوان الأخير على قطاع غزةن موجهاً التحية إلى شعبنا الفلسطيني والطواقم الحكومية التي عملت على حفظ الجبهة الداخلية.

وأدان الدعليس العدوان (الإسرائيلي) على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي استهدف المدنيين والأطفال الأبرياء والنساء والبنية التحتية.

وأوعز الدعليس خلال الاجتماع إلى الجهات الحكومية المختصة بسرعة متابعة تقديم الدعم والمساندة للمتضررين، وحصر الأضرار التي خلفها العدوان، مضيفًا: "نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات العدوان وآثاره".

وقدم شكره الكبير لكافة الطواقم الحكومية التي عملت على مدار الساعة خلال العدوان، وسرعة استجابتها لكافة الأحداث، وتعزيز الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، رغم شح الإمكانيات التي تعاني منها الحكومية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدا على أن عنوان المرحلة الحالية هو رفع وإزالة آثار العدوان.