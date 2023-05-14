حسم موقف مشاركة كامافينجا في موقعة السيتي

أثار الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، قلق مشجعي النادي الملكي قبل مواجهة مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعرض كامافينجا لإصابة في الركبة بالدقيقة 84 من مواجهة خيتافي، التي فاز بها الملكي بهدف دون رد، وظهر وهو يعرج، ما أثار القلق بشأن حالته.



وقرر أنشيلوتي سحب كامافينجا من اللقاء والدفع بألفارو أودريوزولا، وجلس الفرنسي على دكة البدلاء ووضع الثلج على ركبته.



ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها كامافينجا، صباح اليوم، كشفت عن معاناته من التواء طفيف للغاية في الركبة اليسرى.



وأشارت إلى أن كامافينجا سيكون متاحا بشكل أساسي ضد مانشستر سيتي، يوم الأربعاء.



يذكر أن مباراة الذهاب في "سانتياجو برنابيو" انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.