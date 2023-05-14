هنية يشيد بأداء المقاومة التي أفشلت أهداف العدو

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قدم له التهاني والتعازي باستشهاد ثلة من الإخوة قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد خلال معركة (ثأر الأحرار) مؤكدًا وحدة موقف المقاومة التي تجلت في الميدان والسياسة.

وأكد رئيس الحركة أن المقاومة كانت وفية لدماء القادة والشهداء من أبناء شعبنا، وعبّر رئيس الحركة عن اعتزازه بالتكتيك الجماعي عبر الغرفة المشتركة، ومشيدًا بأداء الإخوة في سرايا القدس خلال هذه المعركة البطولية.

وقال "إننا نعتز بأبناء شعبنا الذين وقفوا مع المقاومة وشكلوا لها حاضنة وجدارًا قويًا".

من جانبه عبّر الأمين العام عن تقديره للاتصال ومعتزًا بروح الشراكة والمقاومة ومثمنًا الانتصار الذي تحقق على أيدي المجاهدين، وأن سرايا القدس كانت عند حسن ظن شعبنا وأمتنا.