أردوغان يخاطب مؤيديه: حققنا فوزا كبيرا لكننا ننتظر النتائج الرسمية

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤيديه أمام المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة قائلا "لقد حققنا فوزا كبيرا لكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية".

وأضاف أردوغان "نحن متصدرون في هذه الانتخابات بفارق كبير، رغم أن النتائج ليست نهائية بعد".

وتابع "نؤمن بأن سباق الرئاسة سينتهي في الجولة الأولى، إذا قرر الشعب استكمال هذه الانتخابات في جولة ثانية فنحن جاهزون لذلك ومدركون لفوزنا".

ولفت الرئيس التركي إلى عمليات فرز أصوات الناخبين في الخارج، وقال إن من الضروري متابعتها لأنها "لم تحتسب حتى اللحظة"، مضيفا أن لديه إيمانا بأنه سيتمكن من خدمة بلاده من خلال ولاية جديدة.

ورأى أردوغان أن الفائز بهذه الانتخابات هو تركيا وشعبها الذي تمسك بالإرادة الوطنية وبالديمقراطية من خلال الإقبال على مراكز التصويت، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التركية لا مثيل لها في العالم، وهي الأكبر في تاريخ تركيا السياسي.