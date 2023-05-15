ثأر الأحرار ثأر الأحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

فرنسا تدعو إلى فتح دائم لمعابر قطاع غزة

الرسالة نت-وكالات

دعت فرنسا إلى فتح دائم لمعابر قطاع غزة، لضمان دخول المساعدات الإنسانيّة والوقود، فضلا عن النقل السريع للجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إنه لا سبيل إلى إرساء الاستقرار الدائم في غزّة دون رفع الحصار.

وأضافت: "ترحّب فرنسا بوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ مساء 13 أيّار/ مايو بفضل جهود الوساطة المصريّة، وبدعم من الأمم المتحدة وقطر، وندعو جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لهذا الاتّفاق".

وتابعت، "إن وقوع خسائر في أرواح المدنيين أمر غير مقبول، وتتقدّم فرنسا بأحرّ التعازي لأسر الضحايا".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283191

كلمات مفتاحية

فرنسا معابر

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.