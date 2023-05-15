فرنسا تدعو إلى فتح دائم لمعابر قطاع غزة

دعت فرنسا إلى فتح دائم لمعابر قطاع غزة، لضمان دخول المساعدات الإنسانيّة والوقود، فضلا عن النقل السريع للجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إنه لا سبيل إلى إرساء الاستقرار الدائم في غزّة دون رفع الحصار.

وأضافت: "ترحّب فرنسا بوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ مساء 13 أيّار/ مايو بفضل جهود الوساطة المصريّة، وبدعم من الأمم المتحدة وقطر، وندعو جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لهذا الاتّفاق".

وتابعت، "إن وقوع خسائر في أرواح المدنيين أمر غير مقبول، وتتقدّم فرنسا بأحرّ التعازي لأسر الضحايا".