إليك موعد إجازة عيد الأضحى 2023.. إجازة عيد الأضحى 1444 للموظفين الحكوميين.. عيد الأضحى فلكياً، يتساءل الكثير من الأفراد عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للموظفين الحكوميين.

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موعد إجازة عيد الأضحى

لم يتم تحديد تاريخ بداية عطلة عيد الأضحى رسميا في بعض الدول العربية، ولكن وفقا للحسابات الفلكية، سيكون اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى هو الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

متى عيد الأضحى 2023

يوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

بدأ العد التنازلي لـ موعد اجازة عيد الأضحى 2023 والتي من المرجح أن تكون إجازة عيد الأضحى 1444 وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

ويأتي يوم عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، و أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء، الموافق 28 يونيو 2023.

وإجازة عيد الأضحى 2023 ثاني أيام العيد يوم الخميس، الموافق 29 يونيو 2023، و إجازة عيد الأضحى 2023 ثالث أيام العيد يوم الجمعة، الموافق 30 يونيو 2023، واليوم الرابع يكون يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023.

موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا

وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، ووفقًا للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد.

حيث سيحدث الاقتران المركزي المحاق المركزي) يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله، وعليه فسيكون يوم الإثنين 19 يونيو 2023 بداية شهر ذي الحجة، وبالتالي يتم تحديد موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا.

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