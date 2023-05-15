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في ذكرى النكبة..

41 بلدية يونانية ترفع العلم الفلسطيني على مقراتها

الرسالة نت-وكالات

رفعت 41 بلدية يونانية، يوم الاثنين، العلم الفلسطيني على مقراتها ومبانيها، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة.

وأعرب القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم، عن شكره باسم القيادة والشعب الفلسطيني، لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية لاستجابتهم لطلب السفارة برفع العلم الفلسطيني على مباني البلديات لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة.

وأضاف أن "هذا التضامن النبيل يرسخ أواصر الصداقة التاريخية المتأصلة بين الشعبين اليوناني والفلسطيني، المبنية على القيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والسلام، والدفاع عن مبادئ القانون والشرعية الدولية".

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