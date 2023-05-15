الأهلي مُعرض لعقوبة صخمة من الكاف

تتجه النية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوقيع غرامة مالية كبيرة على الأهلي المصري، بسبب الشكوى المقدمة ضده من الهلال السوداني، على خلفية مواجهة الفريقين في ختام مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر صحفية إن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي تتجه إلى توقيع غرامة على الأهلي، تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، بسبب هتافات الجمهور ضد لاعبي الهلال، وإلقاء زجاجات المياه عليهم.

وتابع: "لجنة الانضباط بصدد إصدار قرارها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه الهلال (3-0) باستاد القاهرة، ليبلغ ربع النهائي محتلا المركز الثاني في مجموعته، خلف صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر.

وعبر المارد الأحمر بعدها عقبة الرجاء المغربي، كما بات قريبا من خوض النهائي عقب الفوز على مضيفه الترجي التونسي (3-0)، في ذهاب نصف النهائي.