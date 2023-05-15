تعرف على سنن الرسول عليه السلام في أول أيام عيد الأضحى.. سنن عيد الأضحى 2023.. سنن عيد الأضحى، يبحث الكثير من الأفراد عن ما هي سنن عيد الأضحى المبارك 2023، والذي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم.

روابط ذات صلة:إليك موعد إجازة عيد الأضحى 2023.. إجازة عيد الأضحى 1444 للموظفين الحكوميين.. عيد الأضحى فلكياً

سنن عيد الأضحى 2023

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالاغتسال ثم يرتدى الثياب النظيفة ويستحب أن يكون الثياب جديدة، ثم يتطيب ويخرج.

ولكن قبل أن يخرج كان يتناول الطعام في عيد الفطر قبل خروجه من المنزل، لكنه فى عيد الأضحى كان يفطر بعد عودته من صلاة العيد.

ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وينطق لسانة بالتكبير "الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد" حتى بدء صلاة العيد.

كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى فى الخلاء أى خارج المسجد سواء فى عيد الفطر أو عيد الأضحى.

وتصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان، لأنه حينما كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يخرجوا إلى المصلى فكانوا يخرجون مع نسائهم وأطفالهم.

وبعد انتهاء من صلاة العيد كان يهنئ رسول الله المسلمين بالعيد، ويعود من طريق آخر غير الذى أتى منه وذلك لكى يهنئ ويسلم على أكبر عدد من المسلمين.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد يرجع فى غير الطريق الذى خرج فيه.. "رواه أحمد ومسلم والترمذى"، والحكمة من ذلك أن تلتقى بأكبر عدد ممكن من المؤمنين.

متى عيد الأضحى 2023

يوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

بدأ العد التنازلي لـ موعد اجازة عيد الأضحى 2023 والتي من المرجح أن تكون إجازة عيد الأضحى 1444 وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

ويأتي يوم عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، و أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء، الموافق 28 يونيو 2023.

وإجازة عيد الأضحى 2023 ثاني أيام العيد يوم الخميس، الموافق 29 يونيو 2023، و إجازة عيد الأضحى 2023 ثالث أيام العيد يوم الجمعة، الموافق 30 يونيو 2023، واليوم الرابع يكون يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023.

روابط ذات صلة:عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023.. أجمل تهاني عيد الأضحى 2023 للأهل والأصدقاء