منظمات الهيكل تحاول فرض أكبر اقتحام في تاريخ المسجد الأقصى

تواصل منظمات الهيكل المتطرفة حشدها لفرض أكبر اقتحام في تاريخ المسجد الأقصى يوم الخميس 18-5-2023 في الذكرى العبرية لاحتلال القدس، وقد حددت الوصول إلى 5,000 مقتحم باعتباره هدفها المركزي لذلك اليوم.

وقد ساهم عدد من قادة تلك الجماعات ونشطائها في التعبئة لهذا الاقتحام بنشر صورهم وهم يحملون الرقم 5,000 من داخل ساحة الأقصى.

وتستخدم منظمات الهيكل هذا الرقم باعتباره سقفاً تعبوياً لجمهورها مع إدراكها لصعوبة تحقيقه خصوصاً وأن أكبر رقم حققته في تاريخها كان 2,200 مقتحم في يوم 7-8-2022 في الاقتحام المركزي في "ذكرى خراب الهيكل" والذي جاء أثناء العدوان على قطاع غزة حينها.

وتسعى حكومة الاحتلال واليمين الصهيوني عموماً إلى فرض عدوانين كبيرين في القدس يوم الخميس 18 أيار:

الأول: اقتحام مركزي للمسجد الأقصى ما بين الساعة 7:00-11:30 صباحاً ويستأنف لساعة واحدة بعد صلاة الظهر.

الثاني: مسيرة الأعلام ما بين الساعة 4:00-6:00 مساء التي تطوف حول البلدة القديمة وتقتحمها من باب العامود، وهذه السنة هناك محاولة قائمة لاختتامها باقتحام مسائي للأقصى لأول مرة منذ احتلاله.