الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الفلسطينيون تضاعفوا 10 مرات منذ النكبة
15 مايو 2023 . الساعة: 02:10 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283204
متعلقات
الجهاز المركزي للإحصاء: الفلسطينيون تضاعفوا 9 مرات منذ نكبة عام 1948
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
أخبار رئيسية
شاهد/ حينما قصف الاحتلال قلب تميم
حماس: لا شرعية للاحتلال على أي جزء من أرضنا التاريخية
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
75 عامًا على نكبة فلسطين
الأسرى في سجون الاحتلال يبدأون الإضراب عن الطعام
(سيف القدس) من الإنذار إلى الدمار
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
منجزات معركة ثأر الأحرار
انفوجرافيك:
هندسة-المتفجرات
انفوجرافيك:
إياد الحسني مسؤول وحدة عمليات سرايا القدس
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل