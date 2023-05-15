ثأر الأحرار ثأر الأحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

ثنائي ريال مدريد جاهز لموقعة مانشستر سيتي

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

الرسالة نت

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على دفعة قوية قبل 48 ساعة من مواجهة مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، شارك الثنائي كريم بنزيما، وإدواردو كامافينجا في مران ريال مدريد، صباح اليوم الإثنين.

كان أنشيلوتي، استبعد بنزيما من مواجهة خيتافي الأخيرة بالدوري الإسباني، بينما تعرض إدواردو كامافينجا لإصابة في نفس اللقاء.

وأجرى كامافينجا آشعة رنين مغناطيسي بالأمس والتي أظهرت أن إصابته ليست خطيرة وأنه سيكون جاهزًا للحاق بموقعة الاتحاد، علما أنه لم يخض المران الجماعي مع زملائه، أمس الأحد.

كانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، شهدت تعادل الفريقين (1-1) على ملعب "سانتياجو برنابيو".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283209

كلمات مفتاحية

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من رياضة

تم نسخ الرابط بنجاح.