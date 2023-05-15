أزمة جديدة تهز جدران برشلونة

تتوالى الأزمات والمشاكل الإدارية التي تهز جدران نادي برشلونة في الفترة الأخيرة.



ذكرت صحيفة "كونفيدينسيال" أن مصلحة الضرائب الإسبانية قررت تغريم النادي الكتالوني 15.7 مليون يورو، بسبب مخالفات في دفع رواتب ومكافآت عدد من لاعبيه.



أضافت الصحيفة الإسبانية أن مصلحة الضرائب بدأت التحقيق في القضية منذ عام 2019 بشأن وجود مخالفات مالية تعود إلى العام نفسه.

وأوضحت أن المخالفات تتركز في منح سيارات هدية ورحلات طيران إضافية لعدد من اللاعبين كجزء من التعويض المالي لهم عن نصوص غير مدرجة في التعاقد.



ولفتت إلى أن التحقيقات وجدت شبهات حول هدايا مقدمة للاعب التركي أردا توران الذي أعاره برشلونة إلى جلطة سراي التركي لمدة عامين حتى انتهاء عقده في صيف 2020



كما تشمل دائرة الشكوك لاعب الوسط الكاميروني ألكسندر سونج الذي انتقل معارا من برشلونة إلى وست هام يونايتد خلال الفترة بين عامي 2014 و2016 قبل أن يرحل مجانا إلى روبين كازان الروسي قبل 7 سنوات.



ويعاني النادي الكتالوني من أزمات مالية وإدارية عديدة تعرقله عن تجديد عقود نجومه بخلاف قضية اتهامه في منح رشاوى مالية إلى إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة الإسباني.