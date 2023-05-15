خاطر تدعو للتصويت للكتلة الإسلامية في انتخابات جامعة النجاح غداً



دعت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، للتصويت للكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة، التي تعقد غداً الثلاثاء.

وقالت خاطر إن الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح ليست مجرد إطار طلابي عادي، فهي ذات إرث تاريخي عظيم في العطاء على جميع المستويات والمسارات، وهي منجبة القامات الكبيرة، وطنياً وجهادياً وعلمياً ونقابياً.

وذكرت أن الكتلة الإسلامية هي التي كان رجالها ذخيرة كل الانتفاضات، وتحت لوائها عاشت الجامعة أيام عز وريادة وتميز، وهي اليوم تتقدم خطوات في مسيرها لتسترد دورها المعهود، وفق الشعار الذي كانت أول من رفعته وطبقته عملياً: ملتزمون بالعلم والإبداع والمقاومة.

وتابع خاطر بقولها: "دعواتنا بالتوفيق لكتلة الإنجاز والعطاء والإقدام، في انتخابات جامعة النجاح يوم غدٍ".

وتتواصل الدعوات لطلبة جامعة النجاح الوطنية للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، وصنع التغير في اختيار الأقوى على خدمتهم ويحمل نهج الدفاع عن الأرض والمقدسات.

ودعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، الطلاب والطالبات لأوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة المقررة يوم غد الثلاثاء، والتصويت لكتلة فلسطين المسلمة التي تحمل الرقم 4.

ونظمت الكتلة مهرجانًا انتخابًا مميزًا اليوم في ساحة الجامعة، بحضورٍ كبير للطلبة، وسط كلمات قوية لمرشحي الكتلة ونشطائها.