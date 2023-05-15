زحالقة للرسالة: (إسرائيل) في حالة ترقب وخوف من تداعيات (مسيرة الأعلام)

أكدّ العضو العربي السابق بالكنيست جمال زحالقة، وجود توجس إسرائيلي من ردة الفعل الفلسطينية على مسيرة الأعلام الاستفزازية في قلب البلدة القديمة في القدس.

وقال زحالقة لـ"الرسالة نت" :" إن الاحتلال في حالة ترقب حقيقي تجاه المسيرة، وما يمكن أن يحدث من تداعيات".

وأوضح أن أحداث "سيف القدس" ولدت خشية (إسرائيلية) حقيقية من تداعيات مسيرة الأعلام، وشكلت لهم "عقدة نقص".

وأضاف: "هم يطلقون التهديدات لكن في الحقيقة هم في جوهر الأزمة".

وأكدّ زحالقة أن نتنياهو لا يمكنه القيام بأي عمل تجاه الفلسطينيين قبل مسيرة الأعلام، خاصة وأن الجبهة الداخلية في الكيان خرجت من حالة إحباط في الجولة الأخيرة، وتبين لها أن الطرف الفلسطيني لم يردع وجعلهم يشعرون بالإحباط.

وتابع: "هناك شعور بالغضب من عدم حسم المعركة مع تنظيم صغير الإمكانات، فكيف بالمقاومة الفلسطينية مجتمعة؟".

ودعت جماعات متطرفة لأكبر عملية اقتحام للبلدة القديمة في سياق ما تسميه بـ"مسيرات الأعلام"ـ، التي تسببت باندلاع مواجهة سيف القدس عام 2021.