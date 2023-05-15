القيادي محمد حمدان يزور عائلتي الشهيدين خضر عدنان وطارق عز الدين بجنين

زار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد رؤوف حمدان اليوم الاثنين، عائلتي الشهيدين خضر عدنان وطارق عز الدين في بلدة عرابة بجنين.

وجاءت زيارة القيادي حمدان فور تحرره من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالٍ دام 9 أشهر، قضاها في الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال حمدان بتاريخ 18 آب/ أغسطس لعام 2022، بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة، ونقلته إلى مركز توقيف الجلمة العسكري، وبعد أسبوع على اعتقاله أصدرت محكمة سالم قرار اعتقال إداري بحقه.

وتعرض حمدان للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأمضى عامين قبل اعتقاله الأخير، وبلغت مدة اعتقاله الإجمالية حوالي 3 سنوات.



يشار إلى أنّ الشهيد خضر عدنان ارتقى داخل سجون الاحتلال في الثاني من أيار/ مايو الجاري، خلال إضرابه المفتوح عن الطعام، فيما ارتقى الشهيد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر والمبعد لقطاع غزة طارق عز الدين في عملية اغتيال جبانة نفذها جيش الاحتلال.