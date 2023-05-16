قوات الاحتلال تقمع الأسرى في سجن نفحة وتجري تفتيشات استفزازية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة، وأجرت تفتيشات استفزازية في قسم "4" بالسجن.

واقتحمت وحدة القمع "اليماز" التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم "4" في سجن نفحة، قبل أن تقوم بحملات قمع وتفتيش طالت الأسرى في القسم.

يأتي ذلك في أعقاب خوض الأسرى الفلسطينيين في كافة سجون الاحتلال، إضراباً عن الطعام ليوم واحد، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة.

وطالب الأسرى بإنهاء سياسة العزل الانفرادي في معتقلات الاحتلال، فيما أرجعوا وجبات الطعام في كافة السجون والأقصى، بناء على قرار لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وهذه الخطوة هي باكورة خطوات قادمة للحركة الأسيرة للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، ودعم حراك الأسرى الإد…