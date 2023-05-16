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وسط اشتباكات مسلحة

إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

الرسالة نت- الضفة الغربية

أصيب أربعة مواطنين واعتقل آخر، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لمخيم جنين، وسط اشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات (إسرائيلية) خاصة لبمخيم، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم بعد اكتشاف القوات الخاصة.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها، واشتبكوا معها بالرصاص، فيما أغلق بعض الشبان الشوارع لإعاقة قوات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، بينها إصابة في البطن وإصابتان في الأطراف.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الأسمر خلال اقتحام محيط مخيم جنين.

وسحبت قوات الاحتلال إحدى آلياتها بعد إعطابها، بفعل الاشتباكات والعبوات المتفجرة في المخيم.

 

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