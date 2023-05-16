(المبادرة البحرينية) تحيي نضالات الفلسطينيين وتطالب وقف التطبيع

جددت المبادرة الوطنية في البحرين لمناهضة التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي)، تأكيدها على أن "العلاقات مع الكيان الصهيوني تعتبر خطأ تاريخيا واستراتيجياً لا يمكن استمراره، خصوصاً وأن الشعب البحريني يتمسك بموقفه الثابت ضد التطبيع والمطبعين".

وأشارت "المبادرة"، في بيانٍ لها، إلى أن "العدو الصهيوني شن حربا ضروسا على غزة دامت خمسة أيام، استهدف فيها المنازل بالصواريخ؛ محدثا مجازر راح ضحيتها العشرات من بينهم أطفال ونساء بلا رادع من ضمير أو إنسانية؛ وهو بأعماله الإجرامية الدنيئة يترجم عدوانيته وزيف ادعائه للسلام".

وأكدت أنها تقف مع الشعب الفلسطيني في "نضاله الدؤوب من أجل تحرير أرضة من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس".

وطالبت المبادرة البحرينية "حكومة البحرين إيقاف أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، والتوقف عن وضع المواطنين بين خيار الموت في البحرين أو العلاج في الكيان الصهيوني، باعتبار ذلك عملا لا أخلاقي"، وفق البيان.

وبما بتعلق بذكرى النكبة الفلسطينية، قال البيان "بعد خمسة وسبعين عاما على النكبة، يتأصل دور هذا الكيان الصهيوني باعتباره خنجرا في خاصرة الوطن العربي وجرحا غائرا يستنزف مقدرات الأمة وخيراتها ويقتل ويشرد وينكل بأبنائها، ويواصل الاستيلاء على الأراضي دون أي تحرك عربي رسمي أو عالمي يمثل رادعا حقيقيا".