ضربة جديدة منتظرة لبرشلونة

اقترب برشلونة من تلقي ضربة جديدة على المستوى الإداري خلال الموسم الحالي.

وكان ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، طلب فسخ عقده مع النادي، كي يذهب للتعاقد مع أستون فيلا.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن جوردي كرويف، عضو الإدارة الرياضية في برشلونة، يخطط أيضا لمغادرة النادي.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عائلة كرويف غاضبة إلى حد كبير من إدارة النادي، لأن جوردي "لم يتم التعامل معه بطريقة جيدة".



وأوضح "الشيرنجيتو" أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، كان يأمل أن يوافق كرويف على تولي منصب المدير الرياضي، لتعويض رحيل أليماني.



يذكر أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ألمح لرحيل كرويف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيول، عندما قال "لا أعرف مستقبل كرويف".