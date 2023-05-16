نسبة خيالية تعقد مهمة ريال مدريد في معقل مانشستر سيتي

يدرك ريال مدريد أن مهمته في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية، حينما يواجه مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، الأربعاء المقبل.

وتعادل الفريقان ذهابا 1-1، ما يحتم على الملكي إذار أراد العبور إلى النهائي، أن ينتصر بأي نتيجة إيابا أو يتفادى الخسارة على أقل تقدير ثم يتفوق بركلات الترجيح.



وبالنظر إلى سجل السيتي على أرضه هذا الموسم، يتضح أن الفريق نجح في الفوز ب26 لقاء على ملعب الاتحاد من أصل 28 مواجهة خاضها، وتعادل مرة وخسر مثلها.



وبالتالي فإن نسبة عدم خسارة السيتي بميدانه هذا الموسم تفوق 96%، ما يجعل الفريق السماوي حصينا أمام جماهيره بملعب الاتحاد.