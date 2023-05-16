القيادي صوافطة: نطالب إدارة جامعة النجاح بتوفير الحماية المطلوبة للطبلة داخل الجامعة

طالب القيادي في حركة حماس نادر صوافطة، إدارة جامعة النجاح بتوفير الحماية المطلوبة للطبلة داخل جامعة النجاح، بعد إطلاق الشبيبة الفتحاوية النار أمام بواباتها.

وأكد صوافطة أن مشاهد إطلاق الشبيبة الفتحاوية النار أمام بوابات جامعة النجاح يدق ناقوس الخطر، مبينا أن الطلبة داخل جامعة النجاح لديهم تخوف كبير من اعتداء مسلحي فتح عليهم.

وأضاف: “جميع المؤشرات كانت تشير إلى فوز الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية.

كما طالب بالتدخل العاجل لوقف التدخلات السافرة من المسلحين ووقف الفلتان الأمني في حرم الجامعة.

وتابع: “يفترض على أمن الجامعة أن يكون لهم دور مهم في توفير الأمن والأمان لطلبة جامعة النجاح خاصة في أجواء انتخابات الجامعة”.

وأظهرت نتائج الفرز الأولية فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح، التي بدأت منذ صباح اليوم، حيث خصلت الكتلة على 7272 صوت، مقابل 6985 صوت للشبيبة الفتحاوية.