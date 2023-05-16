القيادي أبو كويك: فوز الكتلة في جامعة النجاح دليل على التمسك بمنهج المقاومة

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات جامعة النجاح دليل على التمسك بمنهج المقاومة الفلسطينية.

وبارك أبو كويك فوز طلبة الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس جامعة النجاح الوطنية، مقدما الشكر لإدارة جامعة النجاح الوطنية على نجاح هذا العرس الديمقراطي.

وأضاف: "نبارك فوز الكتلة الإسلامية بالرغم من الملاحقة الأمنية والاعتقال من أجهزة السلطة، داعيا جميع أبناء شعبنا إلى تقبل واحترام نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية.

وأكد أن فوز الكتلة الإسلامية دليل على انتصار القضية الفلسطينية، داعيا فصائل شعبنا كافة للحوار والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة مخططات الاحتلال بحق القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

وحققت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، فوزاً بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وحصدت الكتلة التي مثلتها قائمة فلسطين المسلمة، 40 مقعداً في مجلس الطلبة، بينما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية بالانتخابات 69.83٪؜ من اجمالي عدد الطلبة.

وحصلت على ما مجموعه 7264 صوتًا، والشبيبة الطلابية 6986، وأبو علي مصطفى 516، بالإضافة لـ 197 صوتًا كانت لكتلة "تحالف القطب الديمقراطي" التي لم تستطيع حسم أي مقعد في المؤتمر العام.

وأكدت الكتلة في بيان لها أن هذا الفوز الكبير تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر هذه العدو عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وشكرت إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيسها وكل أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية على هذا الجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الرائع.