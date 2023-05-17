فكونتاكتي الروسية تحطم رقمًا قياسيًا في أعداد المستخدمين

حطمت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "فكونتاكتي" (VK)، رقمًا قياسيًا من حيث عدد المستخدمين في الربع الأول من العام الجاري، محققةً بذلك زيادة في الإيرادات بنسبة 39.5 %.

وبحسب تقرير نشرته الخدمة الصحفية لشركة "فكونتاكتي"، فقد بلغ متوسط العدد الشهري لمستخدمي الشبكة، نحو 81.5 مليون شخص في الربع الأول من عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات (VK) ازدادت بنسبة 39.5% وبلغت 27.3 مليار روبل.

وتمكنت الشركة من تحقيق ذلك، بزيادة عائدات الإعلانات لنحو 16.3 مليار روبل، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

وأوضح التقرير أن امتلاك "فكونتاكتي" لمنصة "دْزِنْ" الإلكترونية في سبتمبر عام 2022، كان دافعا آخر لزيادة العائدات، حيث بلغ العدد اليومي لمستخدمي الشبكة الاجتماعية 32.5 مليون مستخدم، ومتوسط العدد اليومي للمستخدمين بلغ 17.2 مليون مستخدم.

و"فكونتاكتي" هي شبكة تواصل اجتماعي روسية متاحة للاستخدام بـ 82 لغة، تأسست في 10 أكتوبر عام 2006 من قبل رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، كشبكة اجتماعية للطلاب وخريجي الجامعات، وتحتل المرتبة الـ 15 في هذا المجال حول العالم حيث تزداد شعبيتها باطراد.