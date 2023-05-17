جوكر بايرن ميونخ على طاولة برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن ترشيح اسم مفاجئ للانتقال إلى برشلونة، في الصيف المقبل.

ويأتي ليونيل ميسي على رأس أولويات البارسا، خلال الميركاتو الصيفي، ويأتي بعده خيار تعزيز مركز وسط الملعب، ثم الظهير الأيمن.

وعلى الرغم من اعتبار الإسباني مارتن زوبيميندي، متوسط ميدان ريال سوسيداد، الخيار الأول لتعزيز وسط الملعب، إلا أن تمسك ناديه بقيمة الشرط الجزائي كاملة (60 مليون يورو) جعل برشلونة يصرف النظر عنه.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة اتجه للألماني جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، الذي لا يمر بأفضل أوقاته مع ناديه.

وأضافت الصحيفة، أن اسم كيميتش أثار اهتمام تشافي بشكل كبير، خاصة أنه يجيد الدور الدفاعي والهجومي في وسط الملعب، كما يمكنه اللعب كظهير أيمن، وهو مركز مطلوب دعمه في برشلونة.

ويلعب كيميتش (28 عاما) في بايرن ميونخ منذ 8 سنوات، لكنه مر هذا الموسم بمواقف متوترة وغير سارة، داخل غرفة خلع الملابس، كما اعترض على الإقالة المفاجئة للمدرب السابق جوليان ناجلسمان.

وأكدت الصحيفة، أن مشروع برشلونة يرضي طموحات كيميتش، خاصة بعد عودة الفريق الكتالوني لتحقيق الألقاب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رحيل كيميتش عن بايرن لن يكون سهلا، خاصة مع ارتباطه بعقد حتى 2025، لكن النادي البافاري اعتاد ألا يجبر أي لاعب على البقاء.