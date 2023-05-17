مرتضى منصور: سأعود لرئاسة الزمالك في حالة واحدة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، استمرار مجلس الإدارة المنتخب بشكل طبيعي، وذلك حتى نهاية المدة القانونية له.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد أصدرت قرارها التنفيذي رقم 233 لسنة 2023، بمضمون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور رئيس النادي، وأخطرت الزمالك لتنفيذ الأمر.



وقال منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء: "الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب، لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين والكاذبين والمتربصين".



وأضاف: "بالنسبة لي كرئيس للنادي، مازلت مصرا على موقفي وهو الاعتذار عن عدم الاستكمال، رغم أن الاستشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم الصادر بعزلي، ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيساً 4 دورات منها 3 متتالية لأول مرة في تاريخ النادي".



وواصل: "نجلي أحمد عضو المجلس وأمير المشرف على الكرة، اعتذرا عن عملهما التطوعي في الإشراف على فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما مع استمرار دعمي ودعمهما حتى الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقاً للكيان ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوى الـ3 بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع لحفظ حقوق الزمالك حتى لا يجرؤ أي كيان على الاعتداء عليها مرة أخرى".



وأكمل: "في النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين فالجميع كانوا مخلصين لناديهم".



وأتم: "جمهور الزمالك والأعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الانتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدا من أعظم الأندية في العالم".