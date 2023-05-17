الاتحاد العربي للنقابات يعلن عن دعمه لحملة (لأجل فلسطين)

أكد الاتحاد العربي للنقابات، دعمه لما جاء في خطاب فلسطين أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وحملة (لأجل فلسطين) التي أطلقت في 2 آذار/ مارس الماضي في رام الله، وذلك عملا بمبادئ الاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وتقرير مصيره.

واعتبر رئيس الاتحاد شاهر سعد، أن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة لوضع المجتمع الدولي أمام امتحان القضية الفلسطينية العادلة، من أجل انصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته، بوضع حد لمختلف للانتهاكات والاستهتار الفاضح لسلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 وقرار مجلس الأمن 242.

وجدد سعد، دعمه للحملة عبر حشد التضامن النقابي عربيا ودوليا، حول مطالب الشعب الفلسطيني، من خلال عقد يوم تضامني نقابي دولي بداية شهر أيلول/ المقبل، تزامنا مع اقتراب عقد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت حملة (لأجل فلسطين) قد اختتمت زيارة لها إلى جنوب افريقيا، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيصل عرنكي، حيث أقيمت عدة فعاليات لمناسبة إحياء ذكرى النكبة، ومرور عام على استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وعقدت الحملة سلسلة لقاءات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وقيادة المقاطعات للأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا.

وشارك في الوفد منسق عام الحملة، مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني قاسم عواد، والمسؤول العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال (الإسرائيلي) والابرتهايد رمزي عودة، وسفيرة دولة فلسطين لدى دولة جنوب افريقيا حنان جرار.

وشارك الوفد في فعاليات ومسيرات نظمتها السفارة الفلسطينية، بمناسبة ذكرى النكبة بمشاركة آلاف من الجنوب أفريقيين والمناصرين للقضية الفلسطينية والمحبين للسلام والأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا، ومن البرلمانيين والكتاب والصحفيين والدبلوماسيين، وجابت المسيرة شوارع كيب تاون، كما استضافت السفارة اجتماع المائدة المستديرة مع أعضاء برلمان جنوب أفريقيا.

كما شارك الوفد في حفل إحياء سفارة دولة فلسطين لذكرى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وذلك في كاتدرائية سانت جورج، كما افتتح معرض صور بعنوان (الوجود مقاومة) للمصور المشهور جيمي ماثيوز في كيب تاون، والذي سيستمر من 14 أيار/ مايو ولغاية 16 حزيران/ يونيو المقبل.

وقدم المعرض عرضا عن الوضع في فلسطين، وكفاح شعبها وإظهار صموده، وهو تكريم لشيرين أبو عاقلة التي كرست حياتها لتوثيق نضالات الشعب الفلسطيني.