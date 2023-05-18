حملة إلكترونية لرفع العلم الفلسطيني ردًا على مسيرة الأعلام التهويدية

انطلقت حملة إلكترونية لرفع العلم الفلسطيني، تصديًا لمسيرة الأعلام التهويدية، تزامنًا مع الدعوات لرفعه في كل الميادين والساحات غدا الخميس.

وعم العلم الفلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها الرقمية عبر وسم "#ارفع_علمك"، وشارك فيه العديد من النشطاء عبر حساباتهم وصفحاتهم.

ونشر الناشط السياسي ثامر سباعنة صورة للعلم الفلسطيني عبر "فيسبوك"، وكتب: "لنتحدى مسيرة أعلامهم".

وغرد أحد رواد "تويتر" عبر الوسم قائلا: "مسيرة الأعلام، اقتحامٌ للمقدسات، رقصٌ وتهويد ضربٌ واعتقالات، يقابله ثباتٌ ورباط".

وأضاف: "انزل رابط، ارفع عَلمك أينما كنت، ألزم ثغرك، قاوم بما لديك، فليُرفع علم فلسطين في كل الميادين تصديا لمسيرة أعلامهم".

وكتب آخر: "مسيرة الأعلام الصهيونية.. الرد عليها رفع أعلام فلسطين على كل بيت وفى كل شارع وفى كل مكان في بقاع الأرض".

وكانت دعوات فلسطينية انطلقت لرفع العلم الفلسطيني ميدانيا في كل الساحات وإلكترونيا، ردًا على مسيرة الأعلام التهويدية في القدس المحتلة.

وأكدت الدعوات على أهالي الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل والشتات لرفع العلم الفلسطيني ميدانيًا والكترونيًا ردًا على مسيرة الأعلام.

وأعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس يومي الخميس والجمعة 18 و19-5 أياماً للعلم الفلسطيني، داعيا شعبنا في كل ساحة لرفع العلم عند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.

ودعا الحراك الشبابي شباب القدس الثائر وكل مرابط فيها إلى رفع أعلام فلسطين في كل ساحة وفوق كل منزل ومدرسة وفي السيارات، وبكل طريقة يمكن أن تنطق فيه بهويتها العربية الفلسطينية الأصيلة، معتبرا ذلك استمراراً للمعركة التي خاضتها المقاومة الباسلة في غزة.

وشدد على ضرورة توزيع الحشد والجهد ما بين التصدي للاقتحام في المسجد الأقصى صباحاً، والتصدي لمسيرة الأعلام في ساحة باب العامود بعد الظهر، وضرورة أن تلبي كل ساحات فلسطين والخارج على أوسع نطاق نداء ساحة الأقصى وساحة باب العامود.