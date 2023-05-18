أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات للطلبة الجامعيين بالخليل

نفذت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من طلبة الجامعات بمحافظة الخليل، فيما دعت الكتلة الإسلامية إلى وقفة احتجاجية، تنديداً باختطاف السلطة عدد من طلاب جامعة بوليتكنك فلسطين وحرمانهم من الامتحانات.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن أجهزة السلطة اقتحمت منزل الطالبة براءة سلايمة في مدينة الخليل، وصادرت جهاز الهاتف الخاص بها، إلى جانب الاعتداء على أفراد عائلتها.

وروى شقيق الطالبة سلايمة تفاصيل الاعتداء الهمجي على منزلهم، قبل أن تقوم السلطة بمصادرة مقتنيات خاصة بشقيقته.

وأكد أن عناصر ملثمة تابعة لأجهزة السلطة اقتحمت المنزل بشكل همجي، ودون سابق إنذار، وصادرت الهاتف المحمول الخاص بالطالبة براء، إلى جانب اللاب توب الخاص بها.

في السياق، شنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات في صفوف طلبة بوليتكنك الخليل، ودعت الكتلة الإسلامية إلى الإضراب وتعليق الدوام مع وقفة احتجاجية اليوم، في ظل عدم وقوف الجامعة عند مسؤولياتها تجاه طلابها المعتقلين.

وأشارت الكتلة الإسلامية إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضاً، رفضاً للاعتداء على الطالبات من قبل الأجهزة الأمنية، داعية الطلبة إلى المشاركة في الاحتجاجات، للضغط على إدارة الجامعة للوقوف عند مسؤولياتها، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وفي وقت سابق، أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين عن رفضها واستنكارها مهزلة الاعتقال السياسي، التي تطال أبناء الجامعة، في هذه الفترة تحديداً من الفصل مع موعد الامتحانات النهائية.