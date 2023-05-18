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فصائل المقاومة: العدوان على القدس والأقصى يستوجب تصعيد المقاومة

الرسالة نت-غزة

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن مسيرة الأعلام (الإسرائيلية) محاولة فاشلة من الاحتلال لفرض سيطرته وسيادته على المدينة المباركة.

وأكدت فصائل المقاومة الخميس في تصريح صحفي، أن هذا العدوان على مسجد الأقصى والقدس يستوجب تصعيداً للعمل المقاوم وتحركًا شعبيًا كبيرًا يشعل الأرض المحتلة نارًا لإفشال مخططات الاحتلال الخبيثة.

وأشارت أن الاحتلال يفتح النار على الكل الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بمواصلة عدوانه على الأقصى والقدس.

وتوجهت الفصائل بالتحية للمرابطين في المسجد الأقصى الذين يتواجدون فيه رغم كل التضييقات والحواجز ويزحفون لحمايته والتأكيد على هويته الإسلامية.

وذكرت أن شعبنا في الداخل المحتل والضفة والقدس بمثابة القنبلة الموقوتة التي تنفجر في وجه المحتل الغاصب.

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القدس المحتلة المسجد الأقصى فصائل المقاومة مسيرة الأعلام

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