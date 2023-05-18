الكتلة الإسلامية تُنفّذ فعاليات لرفع العلم الفلسطيني في المدارس والجامعات

نفّذت الكتلة الإسلامية فعاليات في المدارس والجامعات اليوم الخميس 18/5/2023 شهدت رفع العلم الفلسطيني وتوزيع 100.000 ملصق، إضافة إلى التنديد بمسيرة الأعلام الصهيونية في القدس المحتلة لما تمر به من أحداث استفزازية ومزاعم صهيونية متزايدة.



وأُلقيت كلمات خطابية في المدارس تؤكد على أن مسيرة الأعلام الصهيونية هي مسيرة عدوانية استفزازية وتدل على حقد وعنجهية الاحتلال الصهيوني .



كما تم التأكيد على أن المسيرة الصهيونية لن تمر وأن الشعب الفلسطيني قادر على حماية المسجد الأقصى والقدس عاصمة فلسطين الأبدية.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الكتلة الإسلامية في المدارس والجامعات إلى جانب التفاعل مع جميع القضايا والأحداث الوطنية والتأكيد على غرس قيم القدس والدفاع عنها في نفوس الناشئة .