الناشطة البرغوثي تدعو لمواصلة زحف المرابطين للأقصى لإفشال (مسيرة الأعلام)

دعت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إلى مواصلة الزحف إلى مدينة القدس، لحماية المسجد الأقصى من مخططات الاحتلال والمستوطنين، والتصدي لـ"مسيرة الأعلام" التهويدية.

وقالت البرغوثي إن "جموع الزاحفين للقدس ينبغي ألا تتوقف، فهي ثغر يجب أن يستمر، وكل فراغ نتركه يتم إشغاله بهم ومنهم"، مشيرة إلى أن الاحتلال يحاول إثبات سيادته على القدس، ولكن شعبنا في كل مرة يتحدى الاحتلال وينتصر لمقدساته.

وذكرت أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الأقصى، تستدعي من شعبنا الاستنفار في كافة أماكن تواجده، مضيفة أنه لا بد من الدفاع عن المسجد المبارك، والتشبث بالمقدسات، وعدم الصمت على انتهاك قدسية هذه الأماكن بشكل يومي.

وتواصلت الدعوات المقدسية، للحشد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، لإفشال “مسيرة الأعلام” التهويدية، والتصدي لاقتحامات المستوطنين وتدنيسهم للمسجد المبارك.

واقتحم مستوطنون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وعلى شكل مجموعات متتالية، تزامناً مع مسيرة الأعلام التهويدية والمقرر إقامتها اليوم، وذلك بعد إخلاء قوات الاحتلال المسجد من المصلين.

وتحاول منظمة الهيكل “بيدينو” تحقيق رقم قياسي، وحشد 5000 مقتحم للأقصى صباح اليوم، في ظل تحريض متواصل من وزراء متطرفين بحكومة الاحتلال على تدنيس المسجد المبارك.