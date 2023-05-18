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كاريكاتير
كاريكاتير الرسالة
18 مايو 2023 . الساعة: 02:59 م
غزة- الرسالة نت
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283428
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