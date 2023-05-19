عُمان تستنكر اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

استنكرت سلطنة عُمان اليوم الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست (الإسرائيلي) باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت عُمان في بيان لها اقتحام "الأقصى" المبارك من قبل أحد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست بحماية مشددة لشرطة الاحتلال، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات استفزازٌ وتأجيجٌ لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي.

وأكدت عُمان وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

وقُبيل صلاة الجمعة، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة العشرات من الفلسطينيين.