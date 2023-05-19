معاريف: السعودية ستسمح برحلات مباشرة لفلسطينيي الداخل

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، الجمعة، أن هناك انفراجة في الاتصالات بين الجهات المختصة والمملكة العربية السعودية، للسماح لفلسطينيي الداخل بالسفر مباشرة من مطارات (إسرائيلية) إلى المملكة، لأداء فريضة الحج.

وبحسب الصحيفة، فإن الرياض قد تميل للموافقة على هذه الخطوة، بعد المفاوضات التي بدأت قبل نحو عام.

وقال ماهر غانم عضو من اللجنة المسؤولة عن الحجاج الفلسطينيين بالداخل المحتل، للصحيفة العبرية، إن الحجاج يغادرون إلى الأردن ومنها يسافرون إلى السعودية، مشيرًا إلى أن الرحلات المباشرة ستقصر مدة انتظار الرحلة التالية في مطار عمان والتي تستغرق أحيانًا ما بين ساعة إلى 5 أو 6 ساعات.