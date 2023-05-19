مرشح كتلة النجاح: الكتلة تواصل سعيها لتشكيل مجلس يخدم الطلبة في شتى المجالات

أكد المرشح لرئاسة مجلس الطلبة في جامعة النجاح مروان عيسى، إن الكتلة الإسلامية تتواصل بشكل مكثف مع جميع الأطر الطلابية في الجامعة لتشكل مجلسا يضمن خدمة الطالب بشتى المجالات.

وشكر عيسى طلاب جامعة النجاح على ثقتهم الكبيرة بالكتلة الإسلامية، والذي أدى لهذا الفوز العظيم.

وأوضح أن طلاب الجامعة وخاصة أبناء الكتلة وصلتهم رسائل تهديد تحاول أن تثنيهم عن التصويت للكتلة ولكنها فازت رغم ذلك.

وأهدى الفوز بانتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح لشهدائنا الأبطال، ولزملائنا الأسرى في سجون الاحتلال.

وحققت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، فوزاً تاريخياً بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وحصدت الكتلة التي مثلتها قائمة فلسطين المسلمة، 40 مقعداً في مجلس الطلبة، بينما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية بالانتخابات 69.83٪؜ من إجمالي عدد الطلبة.

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة، المقررة يوم الأربعاء المقبل 24 مايو 2023.

وتنافس الكتلة الإسلامية على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة تحت اسم كُتلـة الوفـاء الإسـلامـيَّـة الرمز "ك" والرقم "2".