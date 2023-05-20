الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا بشكل عام، ربيعيا لطيفا ومعتدل نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حار نسبيا إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

فيما يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي الى صاف، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.