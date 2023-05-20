الاحتلال يستولي على 5 دونمات من أراضي طولكرم

استولت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم السبت، على خمسة دونمات من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وأوضحت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوضع اليد على نحو خمسة دونمات من أراضي القرية الواقعة على الطريق الممتدة من حاجز شوفة العسكري (البرج)، إلى الشمال باتجاه مستوطنة (أفني حيفتس)، المقامة على أراضي القرية.

ويشار إلى أن أهالي القرية قدموا في وقت سابق اعتراضات لإبطال الإجراءات الرامية للاستيلاء على هذه الدونمات، الا أنها قوبلت بالرفض.

وتتعرض القرية بشكل يومي للمزيد من التضييق والخناق عليها، للسيطرة على ما تبقى من أراضيها لصالح المستوطنة المذكورة، التي التهمت آلاف الدونمات من أراضيها وأراضي القرى المجاورة وتمتد بوتيرة متسارعة باتجاه القرية.